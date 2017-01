La modelo italiana Gessica Notaro, de 28 años, finalista del concurso miss Italia en 2007, fue atacada con ácido por su expareja y permanece en el hospital con pronóstico reservado, heridas graves y profundas, y con el riesgo de perder la vista. Un nuevo caso de violencia de género que ha causado conmoción.

En el centro médico Grandi Ustioni de Cesena, en la región de Emilia Romagna —a la que la modelo representó como miss—, ha sido operada y requerirá todavía más intervenciones para reconstruir la piel que el ácido ha dañado, según explica el diario Corriere della Sera, que destaca que el agresor quiso hacerle daño especialmente para acabar con su belleza, que le dio el sobrenombre de “miss sonrisa Emilia Romagna”. Después de participar en el certamen de belleza y en programas de televisión, algunos de ellos en Mediaset, la joven decidió dar un giro a su vida y volver a su región de origen para dedicarse a su verdadera pasión, el cuidado de los animales. Hasta el momento de ser atacada, Notaro trabajaba como adiestradora de delfines y focas en el parque acuático de Rimini.

En una entrevista publicada este viernes en el diario local Il Resto del Carlino, Gessica Notaro describió la agresión: “Lo vi, vi a Eddy que tenía una botella de plástico. Estaba vestido de negro. No dijo una palabra y me tiró un líquido. Yo huí, lo intenté perseguir unos metros, gritando de dolor, pero mi rostro estaba quemado y la vista se me comenzó a nublar”.

Ocurrió en Rimini, la ciudad turística de la costa donde la joven trabajaba y donde había conocido a su expareja. Notaro estaba llegando a su casa sobre las 11 de la noche junto a su nueva pareja, que fue quien llamó a la familia de la joven y a los servicios de emergencia. El presunto agresor es Jorge Edson Tavares, de 29 años y originario de Cabo Verde. Ahora permanece detenido por la policía, que encontró pruebas de que quería darse a la fuga y comprobó a través de la geolocalización de su teléfono que había estado en el momento en el lugar del ataque. La coartada que presentó, al parecer, fue descartada casi de manera inmediata por ser incongruente y contradictoria. Además, en su casa habrían encontrado más muestras de ácido.

Tavares llegó a Italia hace varios años y conoció a la italiana en Rimini. Mantuvieron una relación de dos años, e incluso vivieron juntos, pero Gessica Notaro puso fin a la relación en agosto, al parecer, por los celos obsesivos de él. Desde entonces, su expareja la acosó por teléfono, presentándose tanto en su casa como en su lugar de trabajo y difundiendo fotos íntimas de la joven.

La modelo denunció el acoso a la policía y, aunque el fiscal pidió su detención, el juez finalmente estableció una orden de alejamiento. Tavares la incumplió el pasado martes, cuando roció ácido en su cara y quemó sus ojos, frente, mejillas y cuello.

El ataque a Gessica Notaro es un caso más de violencia machista en Italia. Aunque en el país no existen estadísticas oficiales sobre mujeres maltratadas y es habitual leer en los medios de comunicación cómo a estos ataques se le continúan llamando “crímenes pasionales”, la asociación feminista Teléfono Rosa denuncia que en 2016, al menos 116 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.