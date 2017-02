María Martha Serra Lima sigue lanzando municiones y causando polémicas en la televisión argentina. La cantante, ésta vez, defendió a la “Hiena” Barrios.

María Martha Serra Lima demostró ser más que una cantante y tener una postura muy polémica frente a la realidad y no se calla la boca.

La artista comenzó generando polémicas desde que hace un tiempo se mostró a favor de la pena de muerte, luego lanzó comentarios homofóbicos, luego su postura en contra del #tetazo y ahora fue por más y defendió a la “Hiena” Barrios, quien acaba de salir en libertad tras ser condenado por la muerte de una joven embarazada, en Mar del Plata.

“A mí me gusta mucho el box, y yo siempre lo defiendo. Él no atropelló a una mujer, atropelló un coche, y el coche siguió y mató a la chica, él no fue a matar a la chica”, lanzó Serra Lima en Implacables.

Luego se quiso retractar y aclaró: “Creo que ya ha pagado, ha estado preso”.