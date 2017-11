La modelo hizo una producción muy sexy para la revista SH. Además de mostrarse como hace tiempo no se la veía, dio detalles de su vida sexual con el polista Adolfito Cambiasso: “Me han domado bastante, pero sigo siendo muy pasional”.

Madurita, pero tan hot como siempre, María Vázquez hizo una sexy producción de fotos para la revista SH. Pero además de sorprender con su belleza y sensualidad, la modelo dio que hablar con sus declaraciones.

Es que la modelo no tuvo problemas en hablar de su vida sexual con su marido, el polista Adolfito Cambiasso. Aceptando que se considera una yegua en la cama, dijo: “En lo diario me han domado y me he domado bastante, siempre fui muy pasional y temperamental. Y en el plano erótico y del deseo, las sorpresas y las cosas desestructuradas me gustan, me van”.

Además, aseguró que se siente sexy de pies a cabeza. “Me miran todo. Tiene que ver con una manera de caminar con el conjunto”.

Claro que María también relató como es la vida de la mujer de un acaudalado polista. “En general, la gente que contrata a los polistas tiene mucho dinero y es de un mundo completamente distinto. El patrón que Adolfito tiene en Inglaterra es de Dubai y yo viajé hasta allá con amigas invitada por él, para conocer. Me pareció increíble, pero lo más loco es que esquié por primera vez en Dubai, en un shopping en medio del desierto”, contó.

Y agregó: “Esas cosas están buenas un ratito, nada más, porque dista mucho de lo que Adolfito y yo queremos en nuestra vida diaria”.