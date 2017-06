CFK anunció por Twitter cuáles son los partidos que conforman su alianza y la plataforma.

En plena reunión con intendentes y dirigentes leales en el Instituto Patria, Cristina Kirchner dio detalles de “Unidad Ciudadana”, el frente que inscribió para participar de las elecciones. “No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, publicó la expresidenta en sus cuentas en las redes sociales, con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri.

Entre los espacios aliados están Compromiso Federal, del gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, Frente Grande, del intendente de Ensenada Mario Secco, Kolina, de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner (cuñada de la exmandataria), Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro. Este frente competirá por fuera del PJ, en una maniobra pensada para evitar la interna con el exministro K de Transporte Florencio Randazzo, que tendrá como competidor en las PASO al intendente de José C. Paz Mario Ishii. Quedó excluido, además, el jefe de MILES Luis D’Elía.

La plataforma del espacio contiene un programa de 15 propuestas con fuertes críticas al Gobierno, en las que se habla de “recuperar lo perdido: empleo, salario y condiciones de trabajo; a frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares; a proteger la industria nacional; poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales; y defender el sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados”, entre otras cuestiones.

Entre los aspectos más llamativos menciona justamente la inseguridad, uno de los temas que la expresidenta omitió durante gran parte de su gestión, y cuestionó a los medios de no tratar la problemática, a pesar de que es uno de los temas que dominan la agenda. “La inseguridad ha crecido de manera exponencial y han reaparecido modalidades que habían sido eficazmente erradicadas en la década pasada. Robos, secuestros express, arrebatos, entraderas, son solo algunos de los delitos que hoy no están en los medios de comunicación”, acusa el texto.

Del encuentro en el Instituto Patria participaron el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner; el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, y jefes comunales relacionados en el kirchnerismo como Verónica Magario (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco), entre otros.