La ex mandataria armará un frente K por fuera del partido.

El espacio que encabeza Cristina Kirchner jugará por fuera del PJ en las elecciones legislativas. La decisión fue confirmada por fuentes de La Cámpora.

Esto fue confirmado minutos después de que se conociera un comunicado del PJ Bonaerense en el que se dejaba en claro que Florencio Randazzo estará habilitado para participar en las PASO del Partido Justicialista.

Si esa decisión se concreta, el peronismo iría dividido a la elección de este año como ocurrió en 2005: un frente K contra el Partido Justicialista porque Randazzo podría competir con ese sello. En aquel turno, Cristina venció a Hilda “Chiche” Duhalde y elegían, como ahora, senadores.

Hoy se conocerían otros trazos. Podría inscribiría en el juzgado electoral de La Plata una alianza integrada por cinco partidos: Kolina, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Partido de la Victoria y Compromiso Federal, el sello de Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis.

Hay plazo, así y todo, hasta mañana a las 9.30 de la mañana porque la Justicia estiró el período para la inscripción de las alianzas. El nombre del frente se lo reserva la ex presidente pero, según se supo, giraría sobre dos ejes: la Unidad y lo Ciudadano. La nomenclatura que circula hace unos días es Frente Ciudadano para la Victoria. Sonó Unidad Ciudadana.

En el Instituto Patria, Cristina dará esa y otras precisiones a los intendentes bonaerenses del universo K. De Verónica Magario y Martín Insaurralde a Mario Secco y Francisco “Paco” Durañona. Serían unos 45 alcaldes, calculó un vocero K.

La ex presidente confirmaría que está dispuesta a ser candidata a senadora nacional y que pretende competir con un frente que no incluye al PJ para no someterse a una interna que considera tóxica.

Contra reloj, Espinoza visitó anoche a Randazzo en el Palacio Raggio con dirigentes del PJ para pedirle que desista de competir en las PASO. El matancero, que preside el PJ bonaerense, escuchó la respuesta que no quería: “Unidad pero con primarias como en Capital, en Santa Fe y en Mendoza” dijo Randazzo.

En otras terminales se sugirió una gambeta jurídica, según la cual el PJ podría adherir al frente K más adelante si de acá a la medianoche del 24 de junio -cuando se anotan las listas de candidatos- se logra un acuerdo.