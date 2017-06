En medio del escándalo que se generó por los supuestos chats íntimos entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, y un video que los mostraría juntos en la casa de la mediática, ahora se filtraron nuevos audios de WhatsApp que comprometerían aún más al ex futbolista.

Los mensajes de voz, que se viralizaron hoy y que ya empezaron a trascender en las redes sociales, no se sabe a quien están destinados pero no habrían sido enviados para Natacha. Eso sí, la voz inconfundible de Latorre se dirige a una chica, a quien le habla con intención de conquista.

“Podes contar conmigo al mil, al mil. Cualquier cosa que quieras decirme…o ¡hacerme! Alguna cosa que merezca mi confianza, vos quedate tranquila. Si esa es tu forma de mimarme, está bien. Bárbaro. No encontrás ingenio para encontrar otra (manera)”, dice el comentarista de Fox Sports en uno de los audios.

Si bien no trascendieron las respuestas de la chica a la que Diego le habría mandado el mensaje, las conversaciones indicarían que el ex futbolista le ofrece confianza y seguridad de que la conversación no trascendería el ámbito privado. Algo que finalmente no pasó.

“Quedate tranquila que yo borro todo. Borro. Yo borro. Yo borro la conversación. Yo te decía por si alguna vez querías decirme alguna cosita, que después confiá en mí que no pasa nada”. Luego remató en otro audio más corto: “Y… cuando hagas algo malo, contá conmigo. Quedate tranquila…”.