Con el testimonio de decenas de “víctimas” de distintas ramas productivas del modelo económico impuesto por el presidente Mauricio Macri, la ex mandataria lanzó su campaña en el teatro Radio City de Mar del Plata de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. Cristina habló sólo 7 minutos y quienes padecen el modelo lo hicieron durante una hora.

La precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, encabezó el acto de lanzamiento de la campaña electoral de las PASO del próximo 13 de agosto.

Esta vez los protagonistas fueron los comerciantes, taxistas, empresarios pyme, operarios, jubilados y gente de la cultura de Mar del Plata. Durante una hora cerca de una veintena de vecinos de esa ciudad balnearia dieron sus testimonios sobre la actualidad que les toca vivir en la Argentina gobernada por Cambiemos.

“Vinimos a esta ciudad a escuchar, a mirar a los ojos a quienes viven en esta ciudad, a quienes trabajan, producen o emprenden” dijo Cristina e invitó, uno por uno, a 20 mujeres y hombres que subieron al escenario a contar sus experiencias.

“No es casual que estemos aquí reunidos en Mar del Plata. Esta ciudad siempre ha sido un símbolo de la Argentina. Ha sido un símbolo de la alegría y el bienestar del pueblo argentino. Cada vez que a la Argentina le ha ido bien a Mar del Plata le ha ido mejor y cuando le ha ido mal como país a Mar del Plata le ha ido peor” recordó Cristina y advirtió: “Pasó en los ’90 y vuelve a pasar ahora, por eso no es casual que estemos hoy acá”.

Tras escuchar durante una hora los testimonios de los afectados por el ajuste que aplica el gobierno de Mauricio Macri y que provocó la fuerte profundización de la recesión económica Cristina apenas habló siete minutos. En su breve mensaje le pidió a los argentinos que “voten en defensa propia” e instruyó a todos los precandidatos de las listas de Unidad Ciudadana que “salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente”.

“Esa es mi única instrucción de campaña. Sólo les pido eso, no anden por ahí reunidos entre ustedes en lugares cerrados, salgan y escuchen, abran las orejas” reclamó la ex mandataria a los precandidatos que la acompañaban arriba del escenario.

“Y les pido que además de escuchar le digan a esa gente que hay esperanza, porque cuando uno piensa que todo se cayó, que ya no hay más oportunidades, siempre hay una esperanza y es el voto, el voto de cada argentino. El voto es el instrumento más defensivo que tenemos en democracia, no hay mejor defensa en democracia que el voto ciudadano. Ese voto que va a servir para parar tanto dolor y sufrimiento, un voto que sabemos que tiene que ser un voto en defensa propia. No les pido que me voten a mí sino que voten en defensa propia, en defensa de ustedes mismos” reclamó.