El joven aseguró que la líder de la agrupación en Mendoza, estaba al tanto de lo que sucedía con los fondos.

Cristian Martínez, hijastro de Nélida Rojas, complicó la situación de la líder de la agrupación kirchnerista en Mendoza, asegurando que Rojas, estaba al tanto de lo que sucedía con los fondos y el robo de material por parte de albañiles que trabajaban para la organización.

“Si investigaran realmente hubieran salido un montón de cosas. Hay un montón de gente acomedida que trabajaba para la Nely que ahora se muestra como víctima”, señaló en declaraciones a radio Nihuil.

“La Nely es culpable de no prestar atención de algunas cosas que estaban pasando. No puedo decir si era o no parte de lo que pasaba porque no tengo esa certeza, pero sí puedo decir que sí se le avisó”, aseveró.

Actualmente, Nélida Rojas cumple prisión domiciliaria junto con el resto de su familia implicada, en el marco de la causa que investiga el presunto manejo irregular de unos 800 millones de pesos.