Fue tras la difusión de fotos y videos donde se observa la entrega de materiales y electrodomésticos a “punteros políticos”.

Legisladores y concejales de San Rafael, denunciaron públicamente lo que consideran “prácticas clientelares” por parte del gobierno que a días de las elecciones, inició el reparto de materiales de construcción, cocinas, calefones, termotanques, muebles y colchones, hechos que tomaron estado público a través de la denuncia de los propios vecinos.

Ante esto, elevaron un pedido de informes al Gobierno de Mendoza para saber si Alfredo Cornejo “está al tanto de la situación y si avala esta práctica”.

“El mismo Ministerio de Desarrollo Social, que dio de baja las pensiones por discapacidad y que nunca gestionó ayuda alguna, reparte electrodomésticos a punteros y afiliados radicales a sólo un mes de las elecciones”, denunció el Presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Ricardo Vergara.

“Son prácticas especulativas y electoralistas, los vecinos nos dijeron que la mayoría de las cosas se entregaron a familias con casas totalmente equipadas”, precisó.

Por su parte, el Senador Provincial Mauricio Sat, agregó: “Queda a las claras el uso electoralista que están haciendo. Por ejemplo pese a que se hicieron relevamientos detallados y gestiones tras las tormentas que dejaron miles de familias damnificadas durante las tormentas, nunca apareció ayuda alguna de la Nación o la Provincia y fue el municipio el que se hizo cargo. Y hablábamos de cosas esenciales como alimentos, abrigo y materiales para poder reconstruir su hogar”, ejemplificó.

“Utilizar la necesidad de la gente es mezquino y sucio. Es una práctica que atenta y desvirtúa a la política y el trabajo en territorio que hacen los gobiernos municipales”, señaló al respecto la Diputada Silvia Ramos.

El comunicado

Los Concejales, Diputados y Senadores del PJ, queremos hacer pública una grave denuncia, y expresar nuestro total repudio ante “el indignante uso político” (a un mes de las PASO) de la ayuda que están recibiendo en estos días SOLO ALGUNOS VECINOS.

Es importante resaltar que tanto el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como el de la Provincia de Mendoza, nunca se preocuparon por los más humildes en lo que va de sus respectivos gobiernos.

En un año y medio de gestión no les interesó la pobreza, los desempleados, los afectados por el granizo (por culpa de las bengalas que no servían) y las heladas; tampoco los discapacitados sin pensión, los jubilados sin medicamentos, los pequeños comerciantes sin ventas o los trabajadores despedidos, etc., etc., etc. ya que la lista sigue….

En estos días se está concretando la entrega que consiste en colchones, frazadas, electrodomésticos, chapas, puertas, ventanas, lavarropas, entre otros bienes. Lo curioso es que solo se ve a los Choferes de los Camiones y algún Puntero dela UCR repartiendo las cosas, y ningún miembro de los respectivos Organismos (tanto a nivel Nacional como Provincial) utilizando una ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para hacer campaña en los diferentes Distritos y en algunos Barrios humildes de la Ciudad.

Esta mañana en Cuadro Nacional, el accionar fue advertido por los propios vecinos. Solo Choferes y Punteros encabezaban la entrega de la ayuda enviada por el Ministerio en un claro uso político de los elementos, en el marco de la campaña electoral.

Luego de las elecciones, por supuesto, todo esto desaparecerá hasta los próximos comicios, haciéndonos cargo desde el Municipio de San Rafael de todas las promesas que incumplan.

Criticaban las cosas de populismo, esto no es más que demagogia y clientelismo político. Quitaron políticas universales y hoy cambian la entrega de cosas a los mas necesitados por Votos.