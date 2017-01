Cuando Yanina Latorre aseguró que el tenista ‘le había dado matraca’ en una fiesta, la actriz desmintió el asunto apelando a su humor ácido en las redes. Pero pasaron los días y terminó mandándose al muere solita…

Ángel de Brito confirmó que Juan Martin Del Potro había pasado a buscar a Jimena por el aeropuerto de Mar del Plata en lo que sería el inicio de una estadía apasionada para ambos. Las fuentes consultadas dicen que hay fotos a punto de salir a la luz…

Cuando Latorre reveló que ambos habían coincidido en una fiesta y que, después de bailar algunos temas juntos se habrían animado a tener ‘algo más’ en un baño, Jimena usó su Twitter para burlarse del asunto. “Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe 🙋🏼🔥💋”, fue la manera que eligió para restarle veracidad a la versión.

Pero el viernes por la tarde, Ángel de Brito utilizó la misma vía para demostrar que la información de su panelista era cierta. ¿qué dirá ahora la actriz?