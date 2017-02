El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, consideró que la investigación de la Justicia sobre si el presidente Mauricio Macri y él incurrieron en “conductas delictivas” en el proceso que derivó en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino es “una barbaridad”.

En diálogo con radio Mitre, Aguad dijo que “es una barbaridad lo que ha hecho el fiscal” y que la oposición quieren montar un “show” y “usarlo políticamente” en un año electoral. “Denuncia al Presidente, no a Juan Pérez, merecía una mínima investigación. La denuncia es falsa y el fiscal debió rechazar la denuncia y hacer una investigación que duraba 24 horas. Un fiscal no puede obviar que la denuncia es contra el Presidente de la Nación”, planteó.

La Justicia investigará si Aguad y el Presidente incurrieron en “conductas delictivas” en el proceso que derivó en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por la deuda que la empresa postal contrajo cuando pertenecía a Franco Macri, padre del mandatario.

El fiscal Juan Pedro Zoni, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, imputó ayer a Aguad, a Macri y al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, a raíz de dos denuncias penales presentadas por la agrupación Nuevo Encuentro -liderada por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti- y por un abogado particular.

“La denuncia de este fiscal sorprende porque habla de daños [y perjuicios contra el Estado] y el acuerdo no está concluido”, comentó Aguad.

Además, gran parte de la oposición en la Cámara de Diputados resolvió ayer poner en marcha una investigación sobre el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino y, como primera medida, citó al ministro Aguad para el martes próximo.

“Se quiere usar políticamente este tema en medio de una campaña electoral”, consideró Aguad. “Yo no tengo problema [en ir al Congreso], pero por qué no lo citan también a [Julio] De Vido, a Aníbal Fernández, al propio [Sergio] Massa, y les preguntan por qué no cobraron la deuda antes. Si van a hacer un show, que lo hagan completo”, soltó el ministro.

“A la oposición, al peronismo, no le interesa saber si hubo corrupción. Sólo quieren hacerle creer a la sociedad que somos iguales que ellos. Hay que evitarlo. Si no podemos dar vuelta una página de esta historia, estos tipos vuelven. El populismo agazapado está esperando un tropiezo para volver. No somos lo mismo y si vuelven, esto es una tragedia”, sostuvo.