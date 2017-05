Desde hace unos años el municipio viene desarrollando con singular éxito el programa de Hockey Acción. Si bien el torneo cuenta con categoría de mayores para Primera y Segunda División, además de la tradicional categoría “Mamis”, también hay un montón de niños y niñas de todo el departamento que participan en la categoría infantil.

El sábado arrancó la etapa para las más pequeñas con más de una veintena de equipos participantes. Según indican desde la Dirección de Deportes de la comuna, el programa contiene y entretiene a más de 1200 niñas y niños de los distintos barrios y distritos de nuestro departamento.

Este año el torneo cuenta con varias categorías. El fin de semana comenzaron a disputar sus partidos los equipos de la sub 10, sub 12, sub 16 y sub 16.

El torneo estará dividido en seis zonas determinadas por cercanía geográfica con modalidad “todos contra todos” a una ronda. Una vez terminada la misma se clasificaran en seis zonas en donde jugaran los equipos según el puesto obtenido de la sumatoria de las categorías.

EN LA NUEVA CANCHA

Hay que destacar que el fin de semana varios partidos se disputaron en la nueva cancha municipal de césped sintético, la cual se encuentra en etapa de prueba.

Las chicas se mostraron muy contentas por la experiencia, mientras que sus familiares y amigos las alentaron desde la flamante tribuna que se está construyendo en el lugar.