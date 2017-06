El “Apache” consideró que el ex futbolista atenta contra el bienestar del club y del equipo con sus declaraciones en momentos determinados. “La gente se acostumbró a que cuando Boca pierde y River gana, Riquelme sale a hablar”, lanzó

Carlos Tevez apuntó con fuertes críticas contra Juan Román Riquelme, a quien considera responsable de revolucionar el Mundo Boca cuando el equipo no atraviesa por buenos momentos. “Dentro de la cancha fue un ídolo pero afuera deja mucho que desear”, lanzó en declaraciones a TyC Sports.

“Riquelme cuando se tuvo que ir de Boca se fue. Se fue al Barcelona y después al Villarreal, después se quedó sin contrato, volvió a Boca y tuvo que ganar la Libertadores para que Boca pueda comprarlo de vuelta. Es fácil hablar de afuera y siempre una de las cuestiones que se le critican a Riquelme es que cuando pierde Boca y gana River, sale a hablar”, expuso el delantero que en diciembre último se fue al Shanghai Shenhua de China en un pase récord.

Cabe mencionar que cuando se confirmó la salida de Tevez de Boca, el ex futbolista declaró que él no se hubiera ido, lo que luego le valió una contestación de Diego Maradona, quien por entonces consideró que si a Riquelme le hubiesen ofrecido el mismo dinero que al Apache “ya estaría hablando en chino”.

En este contexto, Tevez añadió: “A mí me tocó vivir un año y medio que cuando nosotros perdíamos, él salía a hablar y a matar a los jugadores de Boca y cuando River ganaba, él salía a hablar al otro día y decía ‘qué bien que juega el equipo de Gallardo’. Como jugador y como ídolo de Boca lo respeto, pero yo creo que Riquelme cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos…”.

Molesto pero sincero, el jugador remarcó: “Yo digo las cosas de frente, no me callo, me banqué un año y medio de Riquelme saliendo a hablar de mí y de mis ex compañeros, porque cuando ganamos el campeonato él dijo que una Libertadores valía 10 campeonatos. Yo por dentro pensaba que si él fuera de Boca se alegraría porque Boca no salía campeón hace mucho y creo que la gente con ese campeonato estaba contenta. Creo que la familia de Román siempre fue bostera, según él, y estaría contenta, pero siempre trata de tirar para abajo a los jugadores de Boca”.