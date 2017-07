El Presidente acusa a Gils Carbó de haber “dilatado todos los procesos de investigación sobre corrupción” en el Gobierno kirchnerista.

El presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al señalar que “no tiene autoridad moral” para seguir en el cargo, e insistió en reclamarle la renuncia.

“Espero que en algún momento la Procuradora se dé cuenta y, si no, que el Congreso saque un informe de la bicameral y avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias”, sostuvo esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

La acusó de haber “dilatado todos los procesos de investigación sobre corrupción del Gobierno anterior” y de haber “inventado” supuestos delitos de funcionarios actuales.

En las últimas horas, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria para el 31 de agosto a la jefa de los fiscales, en el marco de una causa que investiga irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General, que incluye la presunta recepción de dádivas.

“Este es un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de Procuradora; no sólo es militante kirchnerista, sino que no ha impulsado la lucha contra el delito, ni la lucha contra la corrupción porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del Gobierno anterior”, disparó el Presidente.

Macri recordó el “rol” fundamental que tiene el Procurador general en una nación: “El Procurador es el que conduce la investigación de un país, es el que investiga por cuenta y orden de todos los ciudadanos las cosas que son graves, delitos graves como es la lucha contra el narcotráfico, que la hemos hecho (encarado) sin la colaboración de ella”.

Además, remarcó: “Por suerte, hemos comenzado a dar ya muchos golpes al narcotráfico, como nos habíamos comprometido en la campaña, porque acá no hay un Gobierno que se hace el distraído, o cuya inacción o la complicidad permite que avance el narcotráfico en la Argentina”.

“Lo estamos combatiendo porque el narcotráfico es la causa principal de todos los problemas de inseguridad que tenemos en la Argentina”, planteó.

En su embestida contra Gils Carbó, Macri insistió: “No confío en ella como Procuradora, no sólo porque interrumpe las investigaciones de corrupción del Gobierno anterior e inventa las actuales, sino porque no combate en serio el delito, que es lo que le preocupa a la gente, el avance de la violencia en las calles, la delincuencia, el narcotráfico”.

PepsiCo

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que “no está bien, no es legal tomar una fábrica por la fuerza” al ser consultado sobre el desalojo de la central fabril de la multinacional PepsiCo ubicada en Florida, Vicente López, ocurrida esta semana.

“Estamos todos trabajando para que el empleo crezca y si una fábrica se muda de lugar, y arreglaron con el gremio, con (el titular del gremio de la alimentación, Rodolfo) Daer la indemnización… quedaron 20 que no arreglaron y tomaron la fábrica. Eso no está bien, no es legal”, afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Agregó el mandatario que “no se puede tomar eso, y herir a policías que hubo que internar, y también quisieron incluso herir a colegas de ustedes”, completó el jefe de Estado.

En este sentido invitó a que “aquellos que crean que tienen un mejor modelo para conducir un país”, lo cual es “atendible” se presenten electoralmente “para ganar una elección”.

Reelección

Macri aseguró esta mañana que prefiere hablar de una posibilidad de presentarse para un segundo mandato “dentro de un año y medio largo”, y lamentó “estar de vuelta en campaña”, aunque subrayó: “Mi compromiso es quedarme hasta el último día que me necesiten”.