Lejos de limar asperezas, la periodista y La One se sacaron chispas en la pista de ShowMatch. “Yo me banco todo menos que toquen a mis hijos”, le reprochó la panelista de Los Ángeles de la Mañana

La última gala habían tenido un fuerte cruce en la pista. Por eso, a la hora de recibir el voto secreto, se esperaba que Nancy Pazos (49) y Moria Casán (70) pudieran limar asperezas. Sin embargo, las chicanas estuvieron a la orden del día y, si bien trataron de ponerle humor, se notó claramente que la tensión entre ellas persiste y estuvieron muy lejos de firmar la paz.

“Creo que hay un tipo de humor que va pasando de época, y la violencia a la que recurre Moria para hacer chistes no está buena para este tipo de show”, arrancó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, quien adujo que lo que la puso mal fue que la diva se metiera con sus hijos, presentes en el estudio.

“Lo que no hiciste por Twitter fue lo que le dijiste a mis hijos. Yo tengo humor excepto cuando tocan a mis hijos. Vos lo podrás ver o no, y yo te respeto porque somos dos mujeres fuertes, yo me banco todo menos que toquen a los chicos y ellos no se sintieron bien acá”, agregó.

“No te escudes detrás de tus hijos para venir acá, ellos estaban bárbaro, le pedían autógrafos a todo el mundo”, le espetó Moria.

“Lo concreto es que yo decidí no traer más a los chicos acá, ellos no se sintieron bien y yo no me siento bien si vamos a ir a un ida y vuelta tenso. Vos decís todo con humor pero no recibís todo con humor. Yo traje a los chicos en un contexto que no es de violencia. Somos diferentes tipos de madres, yo trato de cuidarlos y la verdad que sentí que no es el momento y tampoco era el momento para discutir con Moria porque a los chicos no les gusta”, concluyó Nancy.

¿Habrá reconciliación en algún momento o seguirá la guerra dialéctica? Por lo pronto, la “lengua karateca” parece haber encontrado una oponente a su altura.