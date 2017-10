Boca logró 18 puntos de 18, le sacó seis a River, su seguidor más cercano, y manda con autoridad en la Superliga. Pero Guillermo Barros Schelotto no quiere subestimar a nadie y sabe que la diferencia que consigue en el primer semestre será clave para cuando deba afrontar la Libertadores y el torneo doméstico. “Falta mucho, esto es largo. Por cómo venimos tenemos que terminar primeros en esta primera ronda. Sacamos una buena cantidad de puntos, sí, pero si te fijas un año atrás, nosotros estábamos a siete, los alcanzamos y fuimos campeones faltando dos fechas. El año que viene tenemos seis semanas con dos partidos, por eso no podemos relajarnos, hay que estar en la punta que es lo que te exige Boca”, dijo el Mellizo.

Guille sabía que el peor rival en Paraná era el fantasma de Gago, ausente por lesión y por un largo tiempo, pero el equipo supo sobrellevar su vacío. “Era el primer partido sin Gago y había que demostrar personalidad, jugar en el interior, que nunca es fácil, y lo hicimos bien. Fuimos de menor a mayor y me voy contento por el triunfo, porque el equipo sigue dando la imagen que a uno le gusta más allá de los nombres. Somos Boca, tenemos que pelear arriba porque Boca te exige pelear la punta”, aseguró el entrenador.

* “Con esta actitud estamos más cerca de ganar que de perder. No es fácil jugar. La idea nuestra es cada partido ir a ganarlo”.

* “Creo que más allá del partido con Central, no sé cómo definirlo, con qué adjetivo, porque lo merecimos ganar. Jugando de esa manera como con Central vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Desde que nos ganó, no ganó más. Me da bronca no haber ganado ese día donde habíamos hecho méritos. En el torneo tenés revancha, se dio así en la Copa Argentina, es así, complicada, pero disfruto de este presente. Hay que terminar primeros y seguir por este camino”.

