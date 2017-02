El Presidente habló en conferencia de prensa desde el Salón Blanco. Consideró un error el manejo de la situación judicial por la deuda de la empresa del Grupo Macri y también se refirió a la resolución de ANSES.

Mauricio Macri instruyó hoy al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a comenzar de nuevo la negociación sobre el Correo Argentino. “Volvemos a foja cero, para encontrar una solución integral de este problema de 14 años que heredamos”, dijo.

El jefe de Estado ​mudó su actividad a Olivos por refacciones en Balcarce 50, pero regresó hoy a la Casa Rosada antes de lo previsto para hablar ante los periodistas acreditados, en medio de las polémicas sobre el Correo Argentino y el reajuste en el cálculo de las jubilaciones, que ayer desató enojos de la oposición e inclusive dentro del propio oficialismo.

En ese sentido, Macri aseguró que también le pedirán al Congreso que solicite a la Auditoria General de la Nación (AGN) un informe sobre la situación del la disputa entre el Correo Argentino y el Estado. “Así la Justicia y la AGN podrán determinar cuál es la mejor manera de resolverlo sin perjudicar al Estado”, expresó.

“Sobre el tema del Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad, con mala intención, pero estamos en un año electoral, tengo que reconocer que faltó algo de mi parte porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares de crear un fideicomiso ciego, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda de que vengo a trabajar para ustedes y personas que no conozco se ocupan de mis cosas, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta del Correo donde el concesionario era mi padre”, manifestó.

El Presidente asumió como un error que no se haya previsto “un mecanismo de difusión de lo que se estaba haciendo” por lo tanto instruyó al ministro Aguad “a que volvamos a foja cero” para encontrarle a la polémica por la deuda entre el Estado y el Correo -a cargo del Grupo Macri- una “soluciona integral de este problema de 14 años que heredamos”.

“Lo del Correo nunca se llegó a concretar, nadie pago, nadie condonó, está en una instancia judicial. La SIGEN hubiera actuado si el ministro hubiera llegado a terminar: No terminó. No hay hecho consumado, no se pago, no se cobró, no se condonó, está todo en proceso y ahora vuelve todo a foja cero”, recalcó Macri.

El jefe de Estado también habló de la polémica por el reajuste de los haberes de los jubilados que anoche desató peleas con la oposición e internas en el propio oficialismo. “La resolución ya se anuló”, confirmó en torno a la controversia de la ANSES.

Además, contó que se comunicó con Elisa Carrió que ayer amenazó con pedir la renuncia de Emilio Basavilbaso, titular del organismo previsional. “Hablé con Carrió anoche, creo que se fue de viaje de vuelta, nos reuniremos la semana que viene. Hay que entender que comenzó en año electoral, hay que desarrollar más que nunca la tranquilidad, la fibra, no salirnos del eje, del día a día”.

En ese sentido, expresó que”mejor que destacar cosas conflictivas hay que destacar que se aprobó la ley de ART” a la que calificó como una “ley que va a generar futuro para los argentinos”.

Macri fue consultado, en la misma pregunta sobre Carrió, si había hablado con su padre del tema del Correo. “Mi padre y la doctora Carrió no congenian mucho, me ha tocado estar en el medio”, dijo y evadió responder sobre el patriarca del Clan Macri. “Mi padre es un capítulo aparte”, lanzó.