Encontraron una pequeña pieza de acero quirúrgico, por eso no fue consumida por las llamas, fue hallada donde trabajaba el principal sospechoso. La adolescente de 17 años está desaparecida desde el 6 de mayo.

Hallaron un elemento de acero quirúrgico que podría ser un piercing en un horno de la ladrillera donde trabajaba el principal sospechoso e intentan determinar si le pertenece a Daiana Garnica, la joven de 17 años desaparecida desde el 6 de mayo.

Los investigadores aclaran que todo debe ser analizado en laboratorio, por lo que nadie se atreve a confirmar o descartar nada. Se trata de una pequeña pieza de acero quirúrgico que encontraron dentro de uno de los hornos de la ladrillera.

“Podría ser un arito de Daiana, quien tenía un piercing arriba del labio, pero todavía no hemos podido confirmar si era de ella. Lo que nos dijeron es que no se quemó porque es de acero quirúrgico, si hubiera sido de otro material ya no estaría”, explicó el abogado de la familia Garnica, Sergio Pérez.

El hallazgo de ese posible piercing se suma a los pequeños restos que levantaron los peritos de ese mismo horno, que podrían ser piezas dentales. Todos esos elementos ya son analizados por especialistas, quienes intentar confirmar o descartar lo antes posible una conexión con la desaparición de Daiana.

Lo que se sospecha es que el principal imputado, Darío Suárez, abusó de la jovencita, luego la asesinó y se deshizo de sus restos quemándola en el horno de la cortada. Para ese fin, el fiscal estima que contó con la colaboración de varias personas, entre las que se encuentra un amigo y compañero de trabajo suyo, Fabián Hernesto “Sapo” Pacheco, y el dueño de la ladrillera, Juan Mátar.

Esas personas también están detenidas. De hecho, ya son 10 los supuestos involucrados en el caso que quedaron privados de la libertad por disposición de Bonari: Suárez; sus hermanos César y Miriam; su esposa Yanina Alejandra Villarreal; la hermana de esta, Elena; la suegra de Suárez, Juana Rosa Funes; Mavi Castro, prima de Suárez; Carmen Santana, otra presunta pareja suya; “Sapo” Pacheco y Mátar. La mayoría de ellos está imputado por encubrimiento.