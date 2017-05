A horas de que se conociera el procesamiento que dispuso el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, y a la titular del organismo, Hebe de Bonafini por presunta defraudación a la administración pública a través de la fundación Sueños Compartidos; la titular de la organización disparó: “Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este Gobierno. Gracias (Mauricio) Macri por darme este honor de ser procesada”.

Mediante declaraciones en su canal oficial, Hebe de Bonafini aseveró: “Tenemos claro que este es el precio que tenemos que pagar por decir lo que decimos y hacer lo que hacemos. Por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando nadie todavía ni lo pensaba” y agregó: “Sabemos el precio de la libertad, es un precio que estamos dispuestas a pagar, ya conocemos que es el poder judicial, por algo se llama poder, no justicia. Desde ahí no se aplica nunca la justicia, la justicia no es para los pueblos”.

En ese sentido, afirmó que le llegó la “noticia por medio de la prensa” y explicó: “Las madres procesadas, Hebe procesada. Yo quiero que ustedes se fijen como creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso y que se fijen de mi patrimonio que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta. Saben que tengo la conciencia muy tranquila, que revisen lo que quieran”.

En otro pasaje, Hebe expresó: “Las madres hemos sido siempre muy perseguidas y nos es por casualidad que nosotras elegimos la calle para darnos a conocer y para que aparecieran nuestros hijos” y agregó: “Primero fuimos muy agredidas de todas maneras: tratándonos de madres terroristas, pintándonos las casas. Y cada vez que nos animábamos a decir algo más fuerte íbamos presas, muchas veces fuimos presas. Sabemos el precio que tiene la libertad y sabemos mucho que el poder judicial, sobre todo el que tenemos ahora y el de la dictadura, no son la justicia”.

La titular de Madres, además, aseveró: “No se preocupen compañeros, las madres tenemos las cosas muy claras. Sabemos bien donde es el enemigo y lo señalamos, vamos a seguir defendiendo lo que queremos defender, que es el proyecto nacional y popular. Vamos a seguir defendiendo lo creemos y lo que debemos que es a nuestros hijos, por haberse animado a ser revolucionarios combatientes que entregaron su vida por la patria y vamos a seguir denunciando a quienes en este gobierno son lo más sádico, lo más ladrón y lo peor que nunca nos pudimos imaginar”.

Por último, declaró: “Vamos a seguir denunciando y vamos a seguir defendiendo a los que no tienen, a los más pobres, a los niños, a los comedores, porque luchar por la libertad, luchar por la vida y luchar por los hijos es luchar por lo que ellos querían. Y eso tiene un precio y el precio es este, que el poder judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno, gracias Macri por darme este honor de ser procesada”, finalizó.