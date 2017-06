David Kavlin quedó expuesto en Twitter después de hablar de los hijos de la mediática.

Después de días de protagonizar en silencio el gran escándalo de la semana, Natacha Jaitt está lista para vengarse “de la gilada”, según sus propias palabras, y ya hizo su primera movida. El destinatario fue David Kavlin, periodista de Infama, quien dijo que la mediática estaba bajo la mirada de la Justicia por la crianza de su hijo Valentino Yospe.

Para Natacha, su niño es el límite de lo mediático, así que está furiosa con Kavlin. En venganza, compartió en Twitter una supuesta foto del miembro del periodista en primer plano que al parecer, se la habría mandado él mismo a ella durante una sesión de chats hot.

“¿Sabés por qué no te acepté? Porque no me gustan las (palabras irreproducibles) como te hartaste de mandarme, gil. Tomada desde arriba (…)”, escribió Natacha junto a la imagen, que obviamente no podemos compartir aquí.