El accionar de la Policía fue reprobado por los transeúntes.

Cuatro policías detuvieron a un hombre no vidente en una céntrica esquina de Mendoza, bajo el argumento de que estaba drogado y “provocaba disturbios en la vía pública”.

Un hombre no vidente que pedía limosna en el centro de la capital mendocina fue detenido ayer por la tarde por cuatro policías, según reportaron diarios mendocinos. Los efectivos aseguraron que el hombre, que estaba con su bastón blanco y pedía limosna con un tarrito, “provocaba disturbios en la vía pública”.

Según fuentes del caso, dos policías se acercaron a la céntrica esquina de San Martín y Lavalle para hablar con él hombre que pedía monedas, hasta que iniciaron de pronto se iniciaron los forcejeos. Ante esta situación, se sumaron otros dos efectivos. “El hombre ciego gritaba que tenía documentos y que lo dejaran”, contó un testigo al diario Los Andes.

Ante el griterío, se acercaron muchos transeúntes al lugar para preguntar por qué estaban deteniendo al no vidente y los efectivos contestaron con otra pregunta: “¿No se dan cuenta que está drogado?” La gente decía no haber advertido y que el hombre provocara disturbios y gritaba a la policía que no lo detuvieran.

Desde la Oficina Fiscal 1 indicaron que “el no vidente fue denunciado por alterar la vía pública” y fue trasladado a un hospital psiquiátrico del centro de Mendoza, informó Pagina 12.