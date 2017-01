El tenista bahiense aseguró que nunca pudo recuperarse del stress que le produjo la competencia en 2016.

El argentino Guido Pella admitió este martes que la conquista de la Copa Davis de tenis en noviembre lo agotó mentalmente de tal manera que su idea es no jugar la primera ronda de 2017 ante Italia.

“No tengo idea de qué voy a hacer yo. A mí me ha pegado muy fuerte, fue muy duro todo el año y a mí me terminó de despedazar mentalmente. Ahora la estoy pagando”, dijo Pella, 81° del ranking mundial, tras caer por 6-3, 6-1 y 6-1 en la primera ronda del Abierto de Australia ante el español Roberto Bautista Agut.

, agregó.

Aunque no jugó ningún punto en la final, Pella fue integrante del equipo argentino que venció en Zagreb a Croacia 3-2 para conquistar la primera Davis en la historia de su país.

Argentina, capitaneada por Daniel Orsanic, iniciará la defensa del título el fin de semana el 3 al 5 de febrero ante Italia. La serie se jugará en Buenos Aires y sobre polvo de ladrillo.

“Si el capitán quiere que yo esté en el equipo, me lo pensaré, pero hoy en mi cabeza está descansar. Quiero estar con amigos y descansar, que no pude. Tuve siete u ocho días completos de vacaciones, lo que es nulo”, indicó el tenista de 26 años.

El hecho de la conquista de la Davis y los posteriores festejos provocaron que Pella realizara una “mala preparación” de cara a la temporada 2017, según confesó.

“No lo he hecho con profesionalismo”, dijo. “Vine a Australia a las corridas. Necesito descansar para ver cómo encaro el futuro”.

Pella debutó el año pasado en la Davis y ganó tres de los cuatro partidos que jugó.

Si decide al final no competir, Orsanic tendrá un problema más a la hora de confeccionar el equipo para la eliminatoria ante Italia. Juan Martín del Potro, número uno del país, ya anunció que no jugaría, mientras que Federico Delbonis, la segunda mejor raqueta argentina, no confirmó si estará.