¿Te gustaría eliminar de tu brazo el nombre de esa novia que te dejó a traición? ¿No sabes cómo alejar de tu vista ese tatuaje horroroso que te hiciste en tus años mozos? Tranquilo, existe un método que no es doloroso y que encima, no es caro. No estamos hablando del láser, no, sino de una crema que acaba de inventar Alec Falkenham, un estudiante de Patología de la Universidad de Dalhouse (Canadá). Cuesta 5 euros y contiene macrófagos, células blancas que devoran las células que tienen tinta y las dirigen a los nodos linfáticos. De ahí viajan hasta el hígado y son expulsadas del cuerpo. Es, sin duda, un proceso que suena extraño, pero los expertos coinciden en que funciona y que la eliminación no es ni tóxica ni traumática. ¿Te animarías a probarlo? De momento no está a la venta, pero se espera que pueda comercializarse dentro de poco.

Fuente: tuexperto.com