El ex jefe de Ejército en el kirchnerismo se presentará en La Rioja para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en la capital de esa provincia.

César Milani declarará en sede judicial por segunda vez en la semana, luego de que el martes se presentara en Tucumán en la causa que investiga la desaparición del soldado Alberto Ledo mientras cumplía con el servicio militar en junio de 1976 y estaba bajo las órdenes del general retirado.

Así lo indicó su abogado defensor, Gustavo Feldman, quien en declaraciones a radio La Red adelantó hoy que Milani no responderá preguntas del tribunal, en línea con la estrategia que desarrolló el martes ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

“No va a responder preguntas debido a que por los hechos que se le imputan no hay manera de que surjan nuevas preguntas”, afirmó Feldman al detallar que el ex jefe del Ejército brindará “explicación del contexto histórico y en particular sobre cuál era su conducta y sus funciones” y agregó que también “rebatirá cuestiones que se pretenden semiprobadas (por la querella) en el expediente y ofrecerá ampliar pruebas”.

El jueves, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa para no ser indagado al considerar que no estaban dadas las condiciones para plantear ese recurso.