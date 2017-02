“Acabo de entrar en la estadística”, le dijo el periodista a Teleshow. Porque alrededor de las 22 horas del jueves 16 estaba en Recoleta cuando fue increpado por tres hombres, a bordo de una moto. “Te queda la sensacion de un abuso; me bañé tres veces”, confesó sobre un forcejeo seguido de robo

“Te quedás muy mal, muy nervioso; cuesta sacarte de encima la imagen”, relata Oscar El Negro González Oro en diálogo con Teleshow. Todavía no pasaron 24 horas del violento episodio que vivió en pleno centro porteño, cuando tres hombres en moto lo ahorcaron para robarle el reloj. Finalmente lo lograron porque allí, a la vista de todos, no había ningún policía cerca, según consideró el conductor.

Cerca de las 22 horas del jueves 16, González Oro salía del departamento que tiene en el barrio de Recoleta. Había estado de viaje varios días, y volvió al país el sábado. “Ayer por primera vez fui al centro, tenía que ver un departamento, hice compras, fui a comer a Recoleta, que hacía mucho tiempo que no iba. Tenía a mi perra ‘María Luisa’ en una mano, un morral en la otra, estaba entrando al departamento de nuevo y ahí aparecieron dos energúmenos a los gritos”, narró El Negro.

No estaba solo: además de su perra lo acompañaba su asesor y productor Lolo Bernardez. Ambos fueron reducidos y ahorcados. “Fue muy violento, mucho grito. Al principio me resistí bastante, la verdad. Pero después lo veo a Lolo tirado, porque lo tenían del cuello, y ahí aflojé. El tipo me reconoció porque decía: ‘Negrito, dejate de joder, dame el reloj’. Me rasparon un poco la muñeca pero no es nada. Te queda la sensación de un abuso, me bañé tres veces, me costó mucho dormir”, agregó, con impotencia.

A Oscar le robaron su reloj: “Tenía un enorme valor afectivo, me lo regaló hace muchos años Daniel Hadad. Tiene toda una historia”. En ese momento, la situación fue muy tensa: “Nadie hizo nada. No había un policía. Después me calmé un poco, vi que Lolo estaba bien, y saqué el auto de la cochera. Recorrí Azcuénaga, Pueyrredón, para ver si había un policía. No vi un solo policía en la zona”, dijo El Negro, y sumó su indignación: “Fue desagradable, entré en la estadísticas”.

Sin bien comentó que “es la historia de siempre, viene de siempre esto”, la violencia del hecho lo dejó muy nervioso: “Me sentí desprotegido, desamparado por un Estado que tendría que estar más presente”.

Para González Oro los ladrones lo venían siguiendo, y cuando vieron que quería ingresar al departamento, actuaron. Lo llamativo era que iban tres en una moto, lo cual debería haber sido advertido por cualquier efectivo policial. Pero no es la primera vez que le sucede algo así: “Hace mucho años estaba en una parrilla en Sucre y Figueroa Alcorta, y me pasó algo similar. Me atacaron de atrás y me robaron un reloj, pero no fue tan violento como esta vez”.

Además, recordó un episodio que le tocó vivir en Brasil: “Vi cómo le robaron a una mujer y a los tres segundos aparecieron todos: la Policía, Prefectura, el Ejército. En seguida lo agarraron y le devolvieron lo robado a la mujer. En ciudades europeas también actúan rápido y la policía está más cerca”. En su cuenta de Facebook contó brevemente el episodio, y cerró con su ironía característica: “Bienvenido a esta ciudad, Negrito. Queda solamente una impotencia enorme y cierto dolor”.