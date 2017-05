El líder del partido Miles apuntó contra los jefes comunales que evitaron compartir una reunión del PJ en la que él estaba junto al ex vicepresidente Amado Boudou.

El peronismo vivió anoche una jornada convulsionada. Un grupo de intendentes decidió ausentarse de una reunión a la que habían convocado el presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, y los líderes de La Cámpora. La intención era profundizar la unidad del espacio más kirchnerista dentro de la interna del PJ.

El faltazo tuvo varios motivos. Uno de ellos fue que no querían compartir un acto con el líder del partido Miles, Luis D’Elía, el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex vicegobernador, Gabriel Mariotto.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue uno de los primeros en explicar los motivos del faltazo a la reunión. “Boudou, D’Elía y Mariotto generan rechazo en el peronismo”, aseguró.

“Ante la presencia de algunas personas que creemos que no tienen que ser parte de la renovación del peronismo preferimos no estar presentes”, sostuvo en diálogo con AM 950 Belgrano.

La decisión de los jefes comunales desató la furia de D’Elía, que está mañana, desde su programa de radio, apuntó contra los ausentes. “Si fuera por ellos, no me vetarían a mí. Vetarían a Cristina. Porque a la que no quieren es a ella. Y si la quieren, es por un puñado de votos”, sostuvo.

El dirigente social acusó a los intendentes de “no tener convicciones” y los desafió a competir en contra del kirchnerismo. “Vayánse con (Florencio) Randazzo. Vamos a la cancha a combatir y vamos a ver cuáles son los resultados”, indicó.

“Ojalá que Cristina se decida a salir a la cancha sin transar con nadie. La provincia de Buenos Aires le va a dar un tremendo respaldo histórico”, señaló. Y, en esa línea, volvió a apuntar contra los intendentes que no fueron al encuentro: “No necesitamos a esos forros para ganar”.

Algunos de los jefes comunales que estuvieron ausentes fueron Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Santiago Magiotti (Navarro) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz).

“Si Cristina se anima, con ella a la cabeza, y con los 12 intendentes fieles de verdad, que no especulan, más La Cámpora y las agrupaciones kirchneristas, nos basta y nos sobra para arrasar a estos tipos”, precisó.

Durante el duro editorial, D’Elía descargó su furia una y otra vez contra los intendentes. “Hoy a cualquier barrio que voy, me dicen que quieren a Cristina. No me hablan de ellos”, afirmó. “Hay que ver si pueden resistir una lista con Cristina en sus distritos. Ni uno de esos forros van a quedar parado”, dijo con vehemencia.