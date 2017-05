El entrenador del Sevilla tiene en su cabeza la nómina para los amistosos ante la Verdeamarelha y Singapur.

Mientras Daniel Angelici avanza en las negociaciones con Sevilla para destrabar la salida de Jorge Sampaoli de la entidad andaluz, la Asociación del Fútbol Argentino es consciente de que no puede perder tiempo y tiene previsto presentar este viernes la lista de cara a los amistosos que afrontará en Oceanía y Asia.

En caso de llegar a buen puerto, el oriundo de Casilda brindará una conferencia de prensa ese mismo día para oficializar su partida del club y luego se dará a conocer su primera convocatoria. La Selección enfrentará a Brasil (9 de junio, en Melbourne) y Singapur (13 del mismo mes, en Singapur).

En las últimas horas se filtraron los nombres de algunas de las sorpresas que tendrá la Albiceleste para estos dos compromisos. La más importante es la vuelta de Mauro Icardi, pese a los rumores que indicaban que estaba vetado por parte del plantel. Además del goleador del Inter, también figurarán Emanuel Mammana (Lyon), Enzo Pérez (Valencia) y Leandro Paredes (Roma).

En la cabeza del entrenador no está la idea de desprenderse de la base histórica de la Argentina, por lo que varios de los integrantes de esta generación dirán presente. En esta convocatoria no faltarán Lionel Messi, Javier Mascherano (será utilizado como marcador central), Ángel Di María (pasará a ser volante y no extremo), Sergio Romero, Lucas Biglia, Ever Banega, Gabriel Mercado y Nahuel Guzmán, quien podría tener un rol más protagónico en este ciclo.

Los que tendrían descanso son Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, debido a que el entrenador preferiría darles descanso a los hombres de Juventus. La Vecchia Signora, seis días antes del choque con la Verdeamarelha, disputará la final de la Champions League ante Real Madrid.