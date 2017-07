A horas de cumplirse 23 años del ataque a la AMIA, las autoridades de la institución política judía también destacaron “el rigor y la conciencia con la que está trabajando el Gobierno para prevenirlo”

“Argentina no está exenta de un ataque terrorista, como ningún país del mundo lo está, pero en el rubro de seguridad hay en este Gobierno mayor rigor y conciencia para prevenirlo”, dijo hoy el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Saban. Y agregó: “Es algo que no sucedía en la gestión anterior. Ahora hay mayor trabajo no solo en materia de terrorismo, también en el combate al narcotráfico y en la búsqueda de elementos nazis, como pudo verse en un allanamiento en Córdoba, el que se hizo hace pocos días en Caballito, y otros focos que se están investigando”.

Las principales autoridades de la DAIA se reunieron hoy al mediodía en la sede de la institución con un grupo de periodistas, entre los que estaba Infobae, para hacer un repaso del estado de situación a horas de cumplirse un nuevo aniversario del atentado de la AMIA y reiterar el pedido de “memoria, verdad y justicia” que vienen sosteniendo después de 23 años. Además de Cohen Sabban, estuvieron presentes los vicepresidentes Alberto Indij y Luis Grynwald, y del director ejecutivo, Victor Garelik.

Fue Indij, abogado y meticuloso observador de la investigación de los atentados a la embajada de Israel y la mutual judía, explicó que “esta conducción de la DAIA tiene un norte distinto a las comisiones que nos precedieron”, en el sentido de que evita hacer comentarios puntuales sobre la actuación de los jueces, para presentarse como querellantes e intervenir cuando están en desacuerdo con las investigaciones. Se trataría del caso de las actuaciones del juez Daniel Rafecas y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros. “Fuimos a casación a dar vuelta el fallo, porque nuestro estilo es dar la batalla judicial”, dijo, en relación a la decisión de cerrar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Elisabet Kirchner por encubrimiento que tuvieron esos jueces.

Indij también sostuvo que “es imprescindible un cambio sustancial en la composición de la justicia federal” para avanzar en las investigaciones, aunque aclaró que hablaba en términos personales y que no se trataba de la posición de la institución.

Específicamente en relación a los fiscales que heredaron el trabajo del fiscal Alberto Nisman, las autoridades de la DAIA comentaron que se reunieron hace pocos días con ellos y que “tienen las mejoras intenciones, pero les cuesta mucho avanzar en la causa”. Indij fue todavía más allá, al decir que “no quiero ser cínico, la verdad es que no hubo avances”.

Las autoridades de la DAIA también se mostraron optimistas en relación al futuro. “Va a haber novedades próximamente”, adelantaron, presumiblemente en relación a la aprobación de la ley que permita el juicio en ausencia, impulsado por la institución política de la comunidad, y no tanto por la AMIA. Están confiados en que, a partir de esa ley, la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, conducida por Mario Cimadevilla, genere un renovado impulso a la causa.

Finalmente, en relación a cierta flexibilización de algunos países en sus políticas exteriores hacia Irán, en la DAIA son taxativos: “no creemos en la República Islámica de Irán, solo si entrega a los responsables del atentado, de acuerdo a lo investigado por la justicia argentina”.