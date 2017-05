La Mole Moli salió a responder luego de que Marcelo Tinelli lo bajara del Bailando 2017 por la postura del boxeador, quien es defensor de las carreras de perros.

Irónico ante el comunicado de Tinelli, la Mole Moli se defendió, expresó su postura y le pegó a todos: “Es injusto. ¿Por qué no me preguntó antes de convocarme? Me hubiera preguntado antes qué es lo que pensaba del tema. Pero más allá de que si tengo o no que reflexionar, jamás me pidieron que haga un cambio. De todas maneras no tienen ni idea de lo que hablan…”.

“Aparte hablan de la violencia de género y tuvieron en el certamen a Federico Bal y a Barbie Vélez, que estaban imputados por la Justicia por violencia de género. Sean o no sean culpables, no es problema mío, estaban imputados en la justicia. En mi caso, de mí no tenían nada, sólo una sarta de mentiras para ensuciar mi imagen”, expresó la Mole Moli a Clarín.

Y continuó: “Te tiro otro caso: El polaco está imputado por la justicia por violencia de género y está en el Bailando. ¿Otro? La tienen a Moria Casán que estaba imputada por robar las joyas. La metieron presa en Paraguay y la encontraron con droga y es una diva para ellos (para todos los medios). De mí no tienen nada y me acusan de maltratador de animales. ¿Acaso hay alguna prueba mía maltratando un perro? No, porque nunca van a encontrar nada de eso”.

Sobre las represalias, aseguró: “Me hacen quedar como el malo. ¿Y sabés qué? Les voy a hacer juicio a todos los panelistas de los programas de chimentos que me señalan como asesino de perros. Yo me río, pero me cansé porque no me pueden maltratar de esa manera. Lo juro que no entiendo como puede haber tanta maldad en el medio”.

