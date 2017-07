La mamá del joven de 11 años aseguró que su hijo fue amenazado por Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, para que mintiera en una entrevista para el programa de Jorge Lanata. Qué dijo el funcionario.

Fernanda Rivas es la madre del “Polaquito”, el niño de 11 años que dio una entrevista para el programa de Jorge Lanata en donde aseguró haber matado “porque sí”. La mujer denunció que su hijo le confesó que “si no decía eso me metían presa a mí o iban a lastimar a su papá que está preso”, y apuntó contra el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, como la persona que “le dijo que tenía que decir esas cosas”.

El funcionario reconoció este martes que acompañó a “la producción (de Jorge Lanata) a hacer la entrevista al jardín” y que habló “dos minutos” con el Polaquito. Además, agregó que conocía al niño desde antes: “Lo vi una sola vez antes cuando lo crucé con una moto robada”. Sin embargo, desmintió la acusación de la madre. “Es falso, jamás haría algo así”.

“Cuando le pregunté porqué había dicho todo eso en la tele el me dijo ‘si no decía eso lo iban a lastimar a mi papá’ o que me iban a meter presa a mí. Unos días antes lo agarraron en un coche unos policías y Diego Kravetz y le dijeron que tenía que hablar y decir que había hecho eso”, disparó la madre del joven en una entrevista con Radio 10.

Rivas reconoció que su hijo se droga y que “lo fui a buscar a la comisaría por robar”, pero negó que su hijo hubiera matado a alguien: “Es mentira eso y también es mentira que yo me drogo”.

La madre del niño también reclamó que estuvo “pidiendo durante un año por su internación” en la salita de jardín y en juzgado y que “no lo aceptaban en ningún lugar” por sus problemas con las drogas. “Fui al municipio pero tampoco hicieron nada ¿Ahora me lo van a internar?”, reclamó en tono irónico. “La primera vez que me di cuenta que se drogaba con pegamento y la verdad le pegué, lloré y salí a pedir ayuda”, dijo Rivas.

Fte: Perfil