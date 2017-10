San Rafael no es un departamento más en el juego de la campaña, no solo por el caudal de votos que aporta y que son capaces de definir una elección; sino también porque para el frente gobernante, es el “bastión peronista” que aún no pudo vencer y desde el cual, la oposición se puede “rearmar” para volver a ser alternativa y recuperar el gobierno de la provincia.

En este contexto, no pasa desapercibida el millonario gasto en publicidad y cartelería con que Cambiemos, ha tratado de empapelar San Rafael; y los anuncios de obras de campaña consideradas “históricas” cuyos nombres han gastado gobiernos de todos los colores políticos.

Pero aún así; las encuestas realizadas por MinutoYa, siguen contrarias a las aspiraciones del oficialismo, y en San Rafael, a tres días de las elecciones, la lista encabezada por Omar Félix se impone por más de 8 puntos sobre la lista de Cambiemos.