Al salir de el Juez Gustavo LLeral, desde su vehículo, dio precisiones de los procedimientos realizados este martes 17 de octubre

Al ser consultado por los periodistas de lo que había sucedido en el Río Chubut el Juez indicó:

” Recién hemos terminado un procedimiento muy extenso que nos demando desde muy temprano de la mañana, se ordenó un rastrillaje sobre el Río Chubut y sus márgenes y se convocó a personal especializado de Prefectura Naval, junto con un cuerpo de bomberos voluntarios, que componen binomios con perros especialistas en buscar restos humanos en el agua, esto se logro después de un extenso dialogo que se mantiene con la “comunidad” que ocupa el lugar, de tratativas con ellos y con respeto mutuo sobre las decisiones, fue una medida que se adopto con un compromiso de las fuerzas que iban a intervenir por orden mía , sin ningún tipo de armamento y con solo las personas que iban hacer las tareas, mis colaboradores y nadie más, por eso esta medida se mantuvo en reserva.

Agradezco a toda la gente que concurrió al lugar para trabajar, incluso a la misma “Comunidad” que presto su colaboración desde el primer instante.

Fue muy ardua la tarea, muy largo el día y todavía no hemos terminado de trabajar, no les puedo dar ningún tipo de dato más por respeto a la familia, vamos ha seguir trabajando y tenemos que tomar otras medidas y al no tener los elementos acá, me tengo que trasladar para hacerlo,” termino diciendo el Juez