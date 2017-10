Es que la mediática se enojó muchísimo con Fabián Doman porque él dijo al aire, en su programa Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9), que la mediática “quedaría procesada” en la causa por extorsión que le inició Diego Latorre.

Y, como era de esperarse, la morocha explotó de furia contra el periodista, quien no se quedó de brazos cruzados y al responderle fue más duro de lo que se esperaba.

“Antes que nada, te quiero hablar a vos, estimado y querido Doman. Escuché que vos dijiste en el aire que yo quedaría procesada. Sos periodista, creo que ese comentario personal que tiraste ante los televidentes no corresponde”, arrancó diciendo la morocha, en un audio que le envió al periodista Tomás Dente.

Y siguió en su propósito de quitarle valor a las palabras del conductor de El Trece al asegurar que habló “sin saber de todas las pruebas” que ella habría presentado ante el juez ni haber leído “aunque sea las 22 hojas, mínimo, que filtraron” de su respuesta “a la indagatoria por la supuesta extorsión que los Latorre y Burlando” ella dice que le “armaron”.

“Mi comentario no es personal, es judicial. La información que tengo viene de Tribunales. A mí, en lo personal, si es procesada o no, si Latorre hizo lo que hizo, si a Yanina le gusta lo que digo o lo que no digo… no es mi laburo, yo no soy terapeuta. Soy periodista y lo que hacemos nosotros es contar acá lo que está pasando”, le contestó Domán a Jaitt.

Y agregó, lapidario: “Contamos todo: leímos que estás imputada, Natacha. No lo digo yo, lo dice el papel de la indagatoria que nos llegó. No me paro a leer (en cámara) una indagatoria sin haberla leído antes. Si vas a presentar las pruebas, bienvenidas sean. A mí me da la mismo si sos o no condenada. Nuestro laburo es contar lo que pasa. No hay nada personal con vos ni nada que se le parezca sólo seguimos hablando del tema”.