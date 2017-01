Trascendió la declaración completa del ex agente de la SIDE que investigaba con Nisman el caso AMIA, que Clarín anticipó en septiembre. Señaló al gobierno de Cristina de estar detrás de la muerte del fiscal. Apuntó a Zannini y Aníbal.

El 29 de febrero del 2016, el ex Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Horacio Stiuso, el investigador principal del atentado a la AMIA, declaró durante diecisiete horas frente a la fiscal Viviana Fein que intentaba dilucidar la muerte violenta de Alberto Nisman, denunciante de la ex presidenta Cristina Fernández, a la que acusó de querer encubrir a los imputados autores de origen iraní en esa trama. Stiuso, además de ser la persona que más trabajó el tema AMIA junto a Nisman, era también su amigo. Y era también, en el momento en el que éste último murió, uno de los principales enemigos de los Kirchner y su Gobierno.

La ex Presidenta, y sus principales voceros de entonces, acusaron a Stiuso de ser el “ideólogo” de la denuncia contra la mandataria que presentó Nisman. E incluso los ex funcionarios lo pusieron bajo sospecha por la muerte del fiscal.

El ex espía acusó en forma directa a la ex Presidenta y a algunos de sus funcionarios, como el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de haber sido los responsables de la muerte de Nisman, de su posterior descalificación pública, y de haber montado “operaciones” para intentar vincularlo a él con el fallecimiento del investigador del caso AMIA.

En uno de los tramos más fuerte de su declaración en la que apunta a la responsabilidad de sectores del kirchnerismo en la muerte de Nisman, dice: “Quisieron simular el suicidio y les salió mal. El baño lo eligieron por el ruido, es el lugar donde debe aplacarse más el ruido del disparo. Para el ingreso es lo mismo, esos otros señores o fuerzas que debían custodiarlo, de hecho no lo hicieron. Si había una vigilancia previa sobre Alberto, es evidente que la rutina ya estaba conocida”.

Para Stiuso, los responsables ya conocían los movimientos del fiscal. “Si uno hace un estudio previo del objetivo, estudiándole la rutina, no es complicado. ¿La custodia para que está? Tiene que tratar de detectar si lo están vigilando”, explicó.

El ex espía contó que tenía sospechas de desde el entonces gobierno K,también buscaban saber cómo se movía. “La ex presidenta intentó ponerme custodia y yo me negué porque así como yo era un salvavidas de plomo en su momento para Alberto, esa custodia hubiera sido un salvavidas de plomo para mí”, explicó Stiuso en declaración.