“Yo no lo miro. Pero él mira y también otras partes. Me mira la cola”, fue lo que “denunció” ella en la previa de la “salsa de tres” del Bailando 2017. Después, Marcelo Tinelli los puso al borde del beso.

En la previa de la salta de tres del Bailando 2017 de ShowMatch, la protagonista fue la invitada por Federico Bal y Laurita Fernández. Emilia Attías fue consultada por Marcelo Tinelli sobre la posibilidad de una reconciliación. “Está claro que quieren remontar la situación”, disparó la mujer del Turco Naim.

“Si hay amor de verdad, no sé, habría que evaluar si se perdona. Esto recién arranca. Puede ser recurrente también. Él es muy simpático y se nota que la quiere mucho. Si no es repetitivo se perdona rápido, capaz están a punto de volver”, explicó Attias.

Fede Bal, contó que hicieron una “nueva cláusula en los ensayos” para poder trabajar sin que se entrecrucen los sentimientos. “No podemos mirarnos a la boca. Cuando éramos novios nos mirábamos mucho a la boca. A mí me empezó a gustar mucho. En los ensayos no vale mirarse la boca porque vamos a un lugar que a mí me vuelve loco”, contó.

Marcelo Tinelli, rápido de reflejos, lo primero que hizo fue ponerlos cara a cara y los desafió a que se miraran la boca y estuvieran… ¡A un paso de besarse! ¿Se viene la reconciliación?