El PSG está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión (unos 255 millones de dólares) y a convertirlo en el mejor pago del mundo.

En las imágenes que el protagonista dejó trascender luce como un pequeñín, casi como un fan prendido a una selfie. Nada de eso. Se trata de berretines propios de una estrella. Neymar -crack brasileño del fútbol universal- aprovechó el día libre concedido por el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, para viajar a Ibiza con Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors de la NBA, y con André Branch, jugador de los Miami Dolphins de la NFL. Pero no todo fue noche y vértigo en el viaje relámpago de Neymar. Llegó en avión privado (en el segundo que encargó para trasladase porque el primero se había descompuesto justo antes de partir) y, luego, en yate se acercó hasta la isla de Formentera para juntarse con su padre.

Neymar da Silva Santos -su papá- es una suerte de Jorge Messi versión do Brasil. Influye y decide. No es un momento cualquiera: trascendió que el París Saint-Germain está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión (unos 255 millones de dólares) y a convertirlo en el futbolista mejor pago del mundo. En Ibiza, Ney no sólo está disfrutando del sol y de la playa. Dicen que también está pensando qué hará.

En Brasil, el canal Esporte Interativo señaló que Neymar “ya habría aceptado la oferta del PSG”. Contaron también que el plazo para la respuesta definitiva es de dos semanas.Ese detalle explotó en Europa. Se hizo tapa, comentario y polémica. Sobre todo en España. En Madrid, el diario Marca cuenta las razones por las cuáles se iría. La principal: no quiere estar más a la sombra de Lionel Messi. En Barcelona, Mundo Deportivo le quita relevancia al trascendido. Señala que la conducción del gigante catalán no sabe nada del presunto interés del PSG y que el padre del jugador ya les comunicó a las autoridades que quiere seguir bajo el cielo del Camp Nou.

En simultáneo, en Francia, el diario L’Equipe publicó -en off- el testimonio de una fuente del PSG: “No vamos a resucitar el show de Neymar. Hay una cláusula enorme y hay que ser realista”. Sin embargo, el rumor sigue latiendo. El tiempo, pronto, contará de qué se trata.