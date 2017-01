Se trata de medidas que fácilmente se pueden adoptar para reducir el consumo energético domiciliario en época estival.

La Empresa Mendocina de Energía continúa trabajando para generar conciencia sobre la importancia de hacer un uso eficiente de la energía y las simples acciones con las que se puede colaborar con el ahorro de energía desde el hogar.

El director de Energía, Pablo Magistocchi, comentó que “la utilización eficiente de las energías es política de Estado, ya que el mayor problema de la sociedad global es el cambio climático, donde el sector energético es el principal responsable. Por este motivo lanzamos esta campaña para que se mantenga en el tiempo y que entre todos podamos colaborar con herramientas que tengamos a nuestro alcance”.

Durante el invierno y bajo el slogan “Ahorras mucho, no cuesta nada” Emesa lanzó la campaña que desplegó su mensaje vía radial, televisiva y gráfica donde difundió las medidas que fácilmente se pudieron adoptar en esa época para reducir el consumo energético domiciliario.

Con las condiciones climáticas actuales, se vuelve necesario continuar colaborando con la racionalización y la eficiencia del consumo de energía.

Consejos para usar en forma eficiente la energía de tu hogar

Por cada grado que subas el aire acondicionado, el consumo aumenta un 8%. En verano se recomienda colocar el termostato en 24ºC.

No dejes el aire acondicionado encendido en espacios vacíos.

Descongela tu heladera antes de que la capa de hielo alcance los 3mm de espesor, así evitas que el consumo eléctrico aumente un 30%

Coloca la heladera lejos de la cocina o estufa. Deja un espacio mínimo de 15cm entre paredes y muebles para evitar obstruir el sistema de ventilación.

Apaga la TV, DVD, Equipo de audio y PC cuando no los utilices. Los transformadores conectados a la red consumen energía, aunque no los uses (ej: cargador de celular)

Utiliza protectores de pantallas oscuros en tu PC, reduce hasta un 70% el consumo. Si compras impresoras, computadoras y fotocopiadoras procura que tengan sistema de ahorro energético energy-star.

Utiliza el lavarropas la menor cantidad de veces posible. Usa programas de lavados cortos y con agua fría.