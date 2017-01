Minutos antes de dejar su cargo Barack escribió los últimos mensajes en la cuenta @POTUS, President of the United States

“Fue el honor de mi vida servirlos. Ustedes me hicieron un mejor líder y una mejor persona” fueron las palabras que eligió Barack Obama para empezar a despedirse de la presidencia de Estados Unidos en @POTUS.

It’s been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) 20 de enero de 2017

“No voy a parar; voy a estar acá como ciudadano, inspirado por sus voces de verdad y justicia, buen humor y amor”, prosiguió Obama.

I won’t stop; I’ll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS) 20 de enero de 2017

Después el presidente saliente aprovechó para promocionar su sitio Web, Obama.org.

“Mientras miramos hacia el futuro, quiero que nuestros primeros pasos reflejen lo que más les importa. Compartan sus pensamientos conmigo en Obama.org”.

Por último, Obama le pidió algo más a sus seguidores: que crean.

“Les pido que crean – no en mi habilidad para traer el cambio, sino en la de ustedes. Creo en el cambio porque creo en ustedes”, concluyó.