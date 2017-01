Se espera que las máximas ronden los 40° por lo menos hasta mediados de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial en el que alertó por altas temperaturas que afectarán hasta “el final de la próxima semana” la zona centro del país.

Según el organismo meteorológico, “las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 24º C y 29º C y las máximas entre 36º C y 42º C”.