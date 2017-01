Fede Bal dio un móvil mientras Laurita Fernández era la panelista y reiteró sus sentimientos hacia la bailarina. “¡Nunca me dijeron esas cosas en cámara Federico!”, le reprochó ella.

Fede Bal y Laurita Fernández se cruzaron en vivo y el actor le reiteró sus sentimientos, algo que la semana pasada revolucionó el mundo del espectáculo luego de que le confesara su amor, y él respondió: “Si me entero que Laurita sale con alguien, me vuelvo loco, rompo todo”.

“Tiene miedo de lo que fuera a decirle e incomodar. No está acostumbrada a que le digan cosas lindas públicamente”, indicó Fede en Los ángeles de la mañana, donde Laurita es panelista.

“Por más que Laurita me diga lo que diga, no puedo dejar de ser amoroso con ella”, insistió e indicó que “hoy no me puede ver su vida sin ella”, al tiempo que aseguró que “fue duro duro separarnos durante el verano, después de dos años trabajando juntos”.

Por su parte la bailarina aclaró: “Me parece súper dulce que me habló desde el corazón sincero. Sí me molestó y le dije ‘yo sé que hablás de vos pero me repercute a mí’, y no estaba preparada para eso ni había planeado algo así. No puedo decirle que no exprese lo que le pasa. Me tengo que relajar”.

Ante esto, Fede le reprochó: “¿Fue tan fuerte lo que le dije? ¡Sabé recibir amor!”, y en un divertido ida y vuelta, Laurita no se quedó atrás: “Nunca me dijeron esas cosas en cámara Federico!”.

Al ser consultado sobre qué haría si se enterara que Laurita sale con otro hombre, el actor no lo dudó: “Si me entero que Laurita sale con alguien, me vuelvo loco, rompo todo”, y le reprochó: “Si probás con alguien antes que conmigo, sos una estúpida Lau”.