Se habían filtrado unos chats en donde, aparentemente, la mediática le contaba a su estilista que su pareja le había pegado y maltratado. Además, ¿cómo está su relación con su hermano, Alexander?

La historia entre Charlotte Caniggia y Loan tiene innumerables episodios, pero desde el último tiempo con un común denominador: las versiones sobre violencia de género. Ellos siempre se encargaron de negarlo, pero recientemente comenzaron a circular unos chats que podrían arrojar un poco de luz a este asunto.

Se trata de una supuesta conversación por WhatsApp entre la mediática y su estilista, Kennys Palacios: “No voy a permitir más maltrato, antes nunca me había pegado pero el otro día, amigo, me agarró de los pelos, me empujó. Me dijo ‘puta’. Un maltratador. Lo arruinaría pero no vale la pena para que después se haga famoso, es lo que busca”.

Sin embargo, luego, el periodista Tomás Dente publicó en su cuenta en Twitter otro supuesto chat entre Charlotte y Loan, en donde ella asegura que la mencionada conversación es trucha.

Antes de ingresar al teatro en Villa Carlos Paz, la mediática fue consultada por el programa Ponele La Firma sobre este nuevo escándalo y ella negó absolutamente todo: “No es cierto. Kennys… Ya está… Se mete en todo. Estoy bien, no pasa nada, no me pegó. Nos peleamos siempre”. Sin embargo, cuándo le preguntaron si los chats eran armados, la mediática se limitó a decir: “No voy a hablar”.

Sobre la relación con sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, aseguró: “Siempre hablo con ellos, está todo bien, no dicen nada. Ellos exageran todo, fue una pelea, fue algo normal para mí”.

Asimismo, se refirió a las versiones que indicaban que hubo una pelea entre su hermano, Alexander, y Loan: “No fue a las piñas, no se pegaron ni nada. Hablé con Alexander, no pasó nada, estamos re bien nosotros”.