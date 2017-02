Gustavo Poyet, entrenador del Shanghai Shenua, se mostró molesto ante los rumores de la salida del Apache del equipo. “Hablo todos los días con él, sus hijos ya empezaron el colegio acá, todo es normal”, relató.

Alguien en algún lugar del mundo se animó a decir ayer que Carlos Tevez quería regresar de China ante una supuesta falta de adaptación a una vida totalmente distinta y pronto aquello encendió alarmas en Argentina, Europa y en el propio seno del Shanghai Shenua, equipo actual del Apache que sobre el final de 2016 pagó por él la suma estratosférica de 84 millones de euros.

En este contexto fue el uruguayo Gustavo Poyet, DT del conjunto chino que fichó a Tevez, quien negó de manera rotunda el trascendido de la salida del delantero argentino: “Me sorprendí al escuchar lo que se dice. Hoy hablé hoy con él, me contó que sus hijos empezaron el colegio, que su familia ya se mudó completamente y su vida es muy normal”, aseguró.

El entrenador comentó que no tuvo indicios de alerta en el comportamiento del Apache y consideró los rumores como simples habladurías. “Me gustaría pedirle a la prensa argentina que no me llame porque no hay nada raro. Esto comenzó en Italia, donde hablan porque están aburridos, pero es lamentable perder el tiempo hablando de inventos que solo sirven para llamar la atención”.

Poyet fue claro y contundente al momento de definir el futuro de Carlos Tevez en su equipo: “Hablé con él y se queda. Yo sé que todo está normal, el entrenamiento de hoy fue normal, su familia está bien y nos enfocamos en el objetivo de terminar entre los tres primeros del campeonato local que empezará el 5 de marzo”.

Así, el entrenador declaró en sintonía con lo que ayer declaró Adrián Ruocco, representante del ex jugador de Boca, quien aseguró que no hay hasta el momento opción alguna de un cambio en el presente del delantero.