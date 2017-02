La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la detención del ex jefe del Ejército. “No lo vamos a defender. No lo hicimos antes ni lo vamos a hacer ahora”, indicó.

La presidenta de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió este lunes a la detención del ex jefe del Ejército argentino, César Milani. “Se están diciendo cosas que no son ciertas. Dicen que hemos apoyado a este hombre y eso no es real”, sostuvo.

“Nunca apoyamos a Milani cuando, en su momento, se empezó a denunciar su participación durante la dictadura cívico militar”, indicó durante una entrevista concedida a Radio con Vos. En ese sentido, remarcó: “Ni antes lo defendíamos, ni ahora lo vamos a defender”.

César Milani quedó detenido el último viernes luego presentarse a una declaración indagatoria a la que había sido citado en una causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, en 1976.

“El respeto total a los familiares de las víctimas por las que se lo quiere condenar a este hombre. Si es responsable, la condena total. Si es o no lo es, lo dirá la Justicia, no nosotros”, afirmó Carlotto, la titular de la entidad.

En referencia a la decisión de Cristina Kirchner de sostenerlo como jefe del Ejército pese a las acusaciones que surgieron sobre su participación en la dictadura, Carlotto dijo no saber los motivos que la llevaron a la ex presidente a mantenerlo en el máximo escalafón. “No sé por qué lo sostuvo. Ella lo mantuvo ahí. Fue ascendido permanentemente sin ningún tipo de contratiempos”, sostuvo.

“Por qué se lo sostuvo cuando estaba la presunción de que podía ser partícipe de estos actos aberrantes, no puedo responderlo por el gobierno de Cristina. Era ella la que lo tenía en el cargo”, expresó. Además, hizo referencia a la relación que mantuvo y mantiene con la ex presidente. “Yo no tengo confianza con ella. Tengo respeto, admiración y cariño por lo que hizo, que fue buenísimo”, aseguró.

Carlotto dijo que tanto ella como las Abuelas de Plaza de Mayo “somos siempre coherentes” y afirmó que consideran que “todo aquel que ha cometido un delito, tiene que ser juzgado por la Justicia sin que el poder legislativo y el Ejecutivo se metan”.

La titular de la entidad indicó que mañana, cuando las Abuelas se junten en comisión, resolverán cómo reaccionar “por los agravios de los que somos objeto los organismos de derechos humanos y, en especial, las abuelas”.