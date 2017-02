El tandilense debuta el martes en Delray Beach ante el sudafricano Kevin Anderson.

Juan Martín Del Potro tiene claro, a horas de su regreso al circuito en el ATP 250 de Delray Beach, que el 2017 puede significar su vuelta definitiva a los primeros jugadores del ranking. Sin embargo, también tiene claro que una posición en el escalafón no se comparará con lo vivido en 2016: “Nunca cambiaría una medalla olímpica o un título de la Copa Davis por una mejor ubicación en el ranking mundial”, dijo el argentino en la previa de su debut en el certamen estadounidense.

Claro que el hecho de poner a la presea olímpico o a la obtención de la Ensaladera como prioridades no significa que no mire de cerca su ubicación en el listado internacional. De hecho, se ilusiona con afianzar su gran regreso del año pasado: “En 2016 solo jugué 12 torneos y terminé en el Top 40. El 2017 es un gran desafío porque si puedo jugar unos 20 torneos podría seguir ascendiendo. Me gustaría subir en el ranking y acercarme lo que más se pueda a los jugadores Top”, dijo Delpo en una entrevista concedida al sitio oficial de la ATP. “Es un placer estar saludable, poder hacer lo que quiero, jugar donde quiero. Quiero seguir mejorando mi revés, estar sano durante toda la temporada”, amplió.

Delpo (hoy 42° del mundo) debutará este martes ante el sudafricano Kevin Anderson (75°) en un torneo en el que ya obtuvo el título en 2011. Pero que es especial más allá de eso: Delray Beach fue el trampolín desde el cual Del Potro se lanzó a un 2016 inolvidable. Pese a figurar en el puesto 1042 de la ATP, el argentino figuró como sexto preclasificadopor tener ranking protegido. Era su vuelta tras un extenso parate luego de su tercera operación en la muñeca izquierda. Y alcanzó las semifinales, donde lo derrotó el estadounidense Sam Querrey, hoy 35 del mundo.

Esa presentación marcó su retorno al circuito luego de una prolongada ausencia como consecuencia de tres operaciones de muñeca, tras lo cual Del Potro ganó la medalla de plata en los Juegos de Río 2016 y la Copa Davis con Argentina.

“Realmente es un torneo muy bueno para ser el primero de la temporada. Me siento muy feliz de estar jugando aquí. Tengo grandes recuerdos de haber ganado el título en 2011 y es un recuerdo especial para mí haber llegado a las semifinales el año pasado, así que estoy esperando un buen torneo este año”, señaló el tandilense.

“No fui a Australia porque estaba exhausto después de la final, no estaba preparado para ser competitivo en Australia. Decidimos hacer una buena pretemporada para todo el año”, explicó sobre su ausencia en el primer Grand Slam del año. “Esta pretemporada fue diferente a la anterior porque estuve saludable, sabía casi el 80% de mi calendario para el año. Hice todo lo posible. Realicé cosas nuevas, como yoga cada mañana. Me siento en buena forma para este torneo. Ojalá esté al 100% toda la temporada”, cerró.