Eliana Oro tenía 27 años y era de San Juan, viajaba junto a su esposo José Luis y su hijo Liam en el micro de la empresa TurBus que volcó en Horcones. Falleció en el accidente y el nene está en estado crítico.

Este fin de semana la tragedia de Horcones, en Mendoza, dejó un saldo de 19 víctimas fatales y con cada una de ellas, 19 historias que terminaron intempestivamente. José Luis, uno de los sobrevivientes, intentó poner en palabras el dolor tras el accidente que tuvo a su esposa entre los muertos y que tiene a su hijo luchando por su vida.

Eliana Oro tenía 27 años y había salido desde San Juan con destino a Chile junto a su esposo José Luis Maldonado y su chiquito Liam Juan Cruz. Iban a pasar las vacaciones al otro lado de la cordillera y apenas subieron al micro compartieron su alegría a través de una foto en Facebook en la que los tres sonríen.

Según explicó Eduardo López, uno de los pasajeros que sobrevivió, el micro de la empresa TurBus “iba rápido”. De acuerdo con su testimonio, antes de volcar “derrapó dos veces, mordió la banquina y después agarró una curva a gran velocidad”; luego el chofer “quiso frenarlo, sentimos el ruido y ahí cayó”. Fueron 19 los muertos y 20 los heridos, muchos de ellos de gravedad.

Eliana no aparecía. Tras la desesperación de las primeras horas y la esperanza de que alguien la hubiera ayudado a salir o que ella hubiera podido hacerlo por sus propios medios, llegaría la peor de las noticias para José Luis: su mujer, de 27 años, madre de dos, había muerto en el accidente.

“Quien me va a abrazar..quien me va a apoyar en mis decisiones dios es inexplicable lo que siento. Este dolor …ya no faltaba nada para terminar nuestra casa y formar por completo nuestra vida entera con nuestros dos hijos..mi vida mi amor como le explico a nuestro hijo…te amo inmensamente Eliana Oro fuiste sos y serás el amor de mi vida. Mi princesa…”, publicó ayer domingo José Luis en su cuenta de Facebook.

Y el drama no termina. Liam Juan Cruz, quien perdió a su mamá en la tragedia, se encuentra por estas horas en “estado crítico”, hemodinámicamente inestable y con asistencia respiratoria artificial, peleando por recuperarse en el Hospital Central de Mendoza.