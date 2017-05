El presidente Michel Temer dijo el sábado en un comunicado que el audio grabado por el dueño de JBS, Joesley Batista , ha sido manipulado, tenía más de 50 ediciones, y llamó a un alto al proceso que se abrió en el Tribunal Supremo (STF) a investigarlo. Temer dijo que se mantiene en el cargo y negó haber cometido el crimen de aceptar sobornos, porque las reclamaciones empresario no se cumplieron. Joesley llama el “bulto” y dijo que no creía que las afirmaciones de que el director que había jueces y fiscales cooptados.

Lo que dice en su testimonio no es de audio. Y lo que es en el audio demuestra que no estaba satisfecho con mi gobierno. Esta es la prueba de que mi gobierno no estaba abierto para él. Es evidente el fracaso de su acción. CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) no decidieron la pregunta hecha por él. El gobierno no ha respondido a sus peticiones. Que no se cumple, entonces los gastos mínimos de aceptar sobornos – Temiendo dijo.

Esta fue la segunda declaración del presidente en menos de tres días. El miedo hizo duros ataques a Joesley:

El autor de la pinza es libre y suelto, passenado las calles de Nueva York. El Brasil ya había salido de la crisis económica más grave ahora vive días de incertidumbre. No pasó un día en la cárcel, no fue detenido, juzgado y castigado. Al parecer no ser, que cometió el crimen perfecto. Gracias a esta grabación fradulenta, especuló respecto a la moneda nacional. La noticia se filtró por personas vinculadas con el gerente del grupo, que antes de la grabación entrega compró $ 1 billón porque sabía que causaría caos en el intercambio – Temiendo dicho.

Temer dijo que pedirá al Supremo a suspender la investigación hasta que se confirma la autenticidad de la evidencia presentada por JBS.

– He leído el periódico de hoy Noticias Folha de Sao Paulo que la experiencia encontró que no estaba editando el audio de mi conversación con el Sr. Joesley Batista. Esta grabación clandestina fue manipulado y modificado con objetivos claramente subterráneas e incluyó en la investigación sin la debida investigación, que llevó a muchas personas a error inducido y trajo grave crisis en Brasil. Así que en el día de hoy vamos a presentar una petición al Tribunal Supremo de suspender la investigación propuesta hasta que se verifique definitivamente la autenticidad de la grabación ilegal – dijo.

El viernes, la defensa del presidente ya había declarado que el gobierno tiene “información fiable” que el audio de la conversación entre el presidente Michel Temer y empresario Joesley Batista ha sido manipulado. El análisis, encargado por la “Folha de Sao Paulo”, es el perito judicial Ricardo dos Santos Caires. Según Caires, habría una clara evidencia de manipulación “pero no se puede hablar con ese propósito.” De acuerdo con el informe, sin embargo, una de las secciones más polémicas, una en la que Temer da el visto bueno a una asignación Joesley al ex diputado Eduardo Cunha, el experto concluyó que no había problema. Francisco de Assis Silva y abogado, quien dirigió la denuncia de los propietarios de JBS, Joesley y Wesley Batista, negó la GLOBE perentoriamente que no había ningún problema en la grabación .

Acompañado por un pequeño grupo de aliados como los diputados Darcísio Perondi (PMDB-RS) y Carlos Marun (PMDB-MS) y el Ministro de la Secretaría de Gobierno, Antonio Imbassahy, Temer dio a entender que el negocio es parte de un grupo que realmente se benefició con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff PT y ahora quieren conseguir que fuera el poder de volver a ganar dinero.

Estamos acabando con los viejos tiempos de las instalaciones a la oportunista, y le molesta mucho. Hay gente que quiere que me lleve de nuevo al gobierno a hacer lo que quisieran y no hicieron lo que se refiere a cualquiera. Brasil se rompió y se hizo rico – atacó Temer, hablando con intención.

Admitió que se reunió Joesley noche, pero negó que esto es algo anormal. Por el contrario, dijo que recibe las autoridades e incluso periodistas en horas “avanzado”, ya que habitualmente funciona hasta la medianoche. Ante el temor de que terminó su discurso sin aceptar preguntas de respuesta que se gritaban por los reporteros.

– Mi gobierno se encamina, creo que los señores y señoras son testigos de ese hecho. Hubo más de 50 temas de este audio, tratan de empañar la reputación moral del presidente e invalidar nuestro país. Brasil no sale de los raíles. Voy a seguir en el gobierno – concluyó

Fte O Globo