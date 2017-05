Franco Serenellini fue sorprendido por delincuentes cuando llegaba con su mujer a la casa de su suegra. “Nos tiraron 8 tiros, estamos vivos de milagro”, contó el joven.

Intento de robo, persecución y tiroteo contra el hijo del periodista Eduardo Serenellini

El hijo del periodista Eduardo Serenellini vivió una verdadera pesadilla en pleno centro de San Justo al resistirse a un asalto ya que fue perseguido por los delincuentes y quedó en medio de una balacera junto a su mujer y su suegra.

El hecho sucedió a las 7.40 en las calles Serviño y Leiva, cuando Franco arribaba al barrio tras buscar a su mujer y a su suegra de Ezeiza, quienes volvían de un viaje familiar.

“Llegamos con mi mujer a la casa de mi suegra y le consulto si era una auto conocido. Era un Ford Fiesta bordó con patente nueva. Como mi suegra me dice que no, decidimos seguir de largo y nos empiezan a disparar. Crucé varias calles con semáforo en rojo y a transitar de contramano para huir. Fueron como 8 tiros. Estamos vivos de milagro”, relató el joven.

“Apenas nos empezaron a perseguir les pedí que trataran de ver la patente pero cuando empezaron a los tiros les pedí que se tiraran al piso y se resguardaran”, contó indignado.

Shockeado por lo sucedido, Franco tampoco no descarta que haya sido intento de secuestro. “Lo peor es que tengo un auto sencillo, un Renault Clio”, se excusó.

Pero esto no es todo ya que cuando llegó a la comisaría de San Justo no había ningún patrullero y uno de los policías que estaba de servicio tuvo que utilizar su vehículo particular para ir hasta el domicilio de la suegra de Franco Serenellini, donde empezó la persecución.

“Fueron varias cuadras de persecución porque llegamos hasta Catamarca y Santa María, a los tiros. En todo ese trayecto no nos cruzamos con ningún patrullero ni efectivo policial”, se lamentó.

A pesar del mal momento, la familia de Serenellini resultó ilesa de milagro.