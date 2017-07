Se presentó en la audiencia pública para discutir sobre las represas en Santa Cruz.

Esta mañana, como si nada, apareció en la audiencia pública en el Congreso en la que se debatirá sobre las polémicas represas en Santa Cruz.

Semanas atrás, cuando comenzaba la discusión sobre un posible desafuero, luego de que un fiscal pidiera incluso su detención por una causa de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, el actual diputado del FPV se mostró en una reunión de Comisión de Energía, que preside.

El ex ministro se sentó en el Salón Azul del edificio, con un viejo conocido al lado: Guillermo Pereyra, el senador neuquino y líder gremial de los petroleros. Ambas presencias llamaron la atención: Pereyra había confesado días atrás que debía someterse a una operación por un cáncer de hígado, pero decidió postergarlo para estar presente hoy, según contaron a este diario fuentes parlamentarias.

La suerte de De Vido puede quedar echada el miércoles próximo. Para ese día, el oficialismo y un sector de la oposición integrado básicamente por el massismo y el bloque Justicialista, prevén una sesión especial para votar su “exclusión por indignidad”. Se necesitan dos tercios de los votos, una proporción que aún está en duda si se podrá alcanzar.

Claro que 24 horas antes deberán aprobar el dictamen para llevar al recinto. Ayer, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se discutió la situación del ex ministro, se daba por descontado.

En cuanto a la audiencia de hoy en la que apareció De Vido, es la primera de dos multitudinarias reuniones públicas para debatir el impacto ambiental de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, que hoy está frenada por una cautelar.

La apertura del debate está a cargo de los ministerios de Energía, que conduce Juan José Aranguren, y de Ambiente (Sergio Bergman).

Luego, según detalló el sitio Parlamentario, expondrán representantes del gobierno de Santa Cruz; los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Energía de la Cámara de Diputados; de Ambiente y de Energía del Senado; organizaciones civiles ambientalistas e ingenieros, entre otros.

No se descarta que De Vido, como titular de la Comisión de Energía, pida la palabra. Si no, hablaría el principal enemigo de los Kirchner en Santa Cruz: el radical Eduardo Costa. Por lo pronto, el ex ministro ya marcó diferencias con los oradores: se quedó a escuchar a Aranguren y su equipo, y se levantó cuando tomó la palabra Bergman.