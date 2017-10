El ministro de Justicia, Germán Garavano, informó que el presidente se comunicó con Estela, la madre de Santiago Maldonado , y detalló en diálogo con TN el supuesto empeño del Gobierno en colaborar con la investigación. De inmediato, el hermano salió al aire y dijo. “No hay que ser tan hipócrita, tan basura”. La familia hacía 90 días que estaba buscando a Santiago y desde el Gobierno se ocuparon de sembrar toda clase de dudas y sospechas.

Tras el llamado del presidente Macri a su madre, estalló Sergio Maldonado “Me dan asco, no puedo creer que usen esto políticamente”

Dos horas después de anunciar que el cuerpo encontrado en el Río Chubut era el de su hermano, Sergio Maldonado se comunicó con el canal TN Noticias, del Grupo Clarín, para desmentir al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien en exclusiva contó que se había comunicado con Sergio y que el presidente Mauricio Macri había hablado con la madre de Santiago, Estela. “Lo veo a él (por Garavano) y al presidente Macri diciendo que hablaron, cuando nunca se preocuparon por nosotros. (Macri) La llama a mi vieja dos días antes de las elecciones, es muy bajo, me dan asco. No puedo creer que usen las cosas políticamente con un cuerpo, me parece patético todo lo que hicieron”, se descargó Sergio en el programa conducido por Nelson Castro.

“Quiero desmentir lo que dijo Germán Garavano, porque no habló conmigo por teléfono”, arrancó el hermano de Santiago, luego de recibir las condolencias del conductor. “Me estuvo llamando (Garavano) y no lo atendí porque estoy muy triste y dolido. Solamente le respondí un mensaje”, aclaró Sergio y agregó: “Que salga a decir que habló conmingo… Es un mentiroso”. “Si habló conmigo, que muestre la grabación”, exigió también.

Y luego, Sergio también repudió el llamado del presidente a Estela, la madre de él y de Santiago. “Me parece muy bajo estar en campaña política. Llamar a mi vieja de un numero privado, diciendo que se solidariza; agarrándola en un estado en el que no está para atender. Me parece que son muy perversos, es muy bajo… Hay un límite”, lamentó.

“Yo tendría que estar haciendo un duelo, y tengo que estar pendiente porque no paran de tirar basura. Ellos lo hicieron político desde el primer momento, ensuciándonos”, continuó Maldonado, quien describió cómo lo agredieron con mensajes a su celular y por las redes sociales durante toda la semana: “Estuvieron bombardeando desde todos los puntos del país, diciéndome que mi hermano era una “lacra”, “kirchnerista”, barbaridades surgidas de call centers. Por casualidad, (las agresiones) se cortaban a las 6 de la tarde, que disimulen un poco más, que por lo menos hagan horas extra para estar ensuciándonos y que sea más creíble”.

“Perdón pero tengo que descargar por algún lado. No puede ser que uno tenga que vivir estas cosas, hay un límite, hay que tener un poco más de respeto, no se puede ser tan hipócrita, tan basura”, lamentó Sergio.