Luego de haber negado la veracidad de los chats en los que aseguraba que Loan le había pegado, subió una foto con un moretón.

En la semana se difundieron polémicos chats en los que Charlotte Caniggia le confesaba a su amigo y estilista, Kenny Palacios, que su novio Loan le había pegado. Sin embargo, horas más tarde en un móvil televisivo aseguró que los chats “no son reales”.

“Está todo bien, no me pegó. No pasó nada. Esos chats no son reales. Estamos bien por ahora, nos peleamos como cualquier pareja, nadie es perfecto”, aseguró Caniggia, pero el escándalo no terminó ahí.

La hija de Claudio Paul compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se la veía con un moretón en el brazo derecho: el mismo que había compartido su hermano Alex días atrás. Arrepentida, Charlotte borró la foto pero Ángel De Brito tomó captura y la compartió en su cuenta de Twitter.

“La subió y la borró. ¿Qué espera el padre para hacerse cargo?”, escribió el periodista.